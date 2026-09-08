{"_id":"6aa02c80e931830ab00a98f1","slug":"video-shuklaganj-hospital-building-in-dilapidated-condition-cracks-have-appeared-in-the-walls-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"शुक्लागंज: जर्जर अवस्था में अस्पताल की बिल्डिंग, दीवारों में आई दरार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी मार्ग स्थित न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग का बुरा हाल है जो जर्जर अवस्था में है। बिल्डिंग के मुख्य गेट के ऊपरी हिस्से का छज्जा तक लटक रहा है, दीवारों में दरारे पड़ गई है। कमरों के कई जगहों के प्लास्टर तक उखड़ चुके है जबकि बारिश का मौसम चल रहा है इसके बावजूद उच्च अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे है। इस कारण अस्पताल की कोल्ड चेन, ड्रग स्टोर और टीकाकरण कक्ष में सीलन तक आ गई है। जल्द सुधार कार्य न हुआ तो कभी भी हादसा भी हो सकता है। बता दे कि पांच साल पहले कायाकल्प योजना के अंतर्गत न्यू पीएचसी में मरम्मतीकरण कार्य कराया गया था। जिसके बाद से जिला मुख्यालय की ओर से रखरखाव को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई और अनदेखी के कारण अस्पताल के कई कमरे जर्जर अवस्था में हो गए है। जिसमें अस्पताल की कोल्ड चेन बिल्डिंग का बुरा हाल है जहां लाखों कीमत के टीका आदि दवाएं रखी जाती है। यहां के बाहरी हिस्से की दीवारें जर्जर होकर उनमें दरारे तक पड़ चुकी है प्लास्टर उखड़ चुका है। ऐसे में बारिश का पानी अंदर के कमरों में पहंच रहा है। जिससे दवाओं के खराब होने का डर है। छत भी जर्जर अवस्था में है जहां मजबूरी में मेडिकल स्टाफ बैठकर काम कर रहा है। बता दे कि अस्पताल में दो कंडम घोषित हो चुके कमरे भी अब तक तोड़े नहीं गए है जो कभी भी गिर सकते है। अस्पताल प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि इसके बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। सीएमओ अजय शर्मा ने बताया कि यह समस्या जिले की कई पीएचसी और सीएचसी में है, इसके लिए मंडल मुख्यालया को अवगत कराते हुए बजट की मांग की गई है, न्यू पीएचसी शुक्लागंज का भी निरीक्षण कराते हुए यहां की व्यवस्था दुरूस्त कराई जाएगी।

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