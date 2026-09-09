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कानपुर में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही, बाढ़ पीड़ितों को बांटी एक्सपायर सिरप

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 09 Sep 2026 12:45 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 12:45 PM IST







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बर्रा के मायापुरम में पांडु नदी बाढ़ पीड़ितों को स्वास्थ्य विभाग ने जुलाई 2026 की एक्सपायर सिरप बांट दी, जिससे तीन बच्चे बीमार हो गए। परिजनों ने रिश्वत देने के आरोप लगाए हैं, जबकि सीएमओ ने विभाग द्वारा सिरप बांटे जाने से साफ इंकार किया है। ... और पढ़ें

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