बेखौफ कातिल: चौकी पास...पुलिस कहां थी? मात्र 300 मीटर दूर खूनी खेल, ईंट-पत्थरों से सिर कूंचा, कानपुर हत्याकांड

कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र में ओम चौराहे पर पेशाब करने से टोकना हिस्ट्रीशीटर को नागवार गुजरा। पांडुनगर चौकी से महज 300 मीटर दूर नशे में धुत हिस्ट्रीशीटर और उसके तीन साथियों ने कारोबारी अमित कुमार (47) को घेरकर बेरहमी से पीटा। फिर ईंट-पत्थरों से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर अधमरा कर दिया। बचाने के लिए दौड़े लोगों पर आरोपी पथराव कर भाग निकले।

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पुलिस परिजन की मदद से अमित को पहले निजी अस्पताल फिर हैलेट लेकर पहुंची। जहां उनकी मौत हो गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। हिस्ट्रीशीटर समेत सभी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।वाकया पांच सितंबर की देर रात 11:30 बजे का है। नवीन नगर पुरानी बस्ती के अमित की ओम चौराहे पर सुधा मार्केट है। उनका प्रेम हेड नाम से इंजन हेड बनाने का कारोबार भी है।