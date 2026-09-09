कानपुर: ‘अस्पताल के ओटी से होटल तक दरिंदगी’, नर्स से सामूहिक दुष्कर्म, संचालक और भांजा हिरासत में, पूछताछ जारी

कानपुर में घाटमपुर कस्बे के जहानाबाद रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल की नर्स ने संचालक व उसके भांजे पर कई बार सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने दुष्कर्म और विरोध करने पर नौकरी से निकालने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

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नर्स ने पुलिस को बताया कि वह 10 जुलाई 2026 से उक्त हॉस्पिटल में कार्यरत है। उसका संचालक सत्यम सैनी निवासी ग्राम रहटी थाना रेवना तथा उसका भांजा ललित सैनी अक्सर उसके साथ अश्लील हरकत करते थे। विरोध करने पर कार्य से बाहर निकालने की धमकी देते थे। 16 अगस्त को सत्यम सैनी आकस्मिक प्रसव की बात कहकर कार में बैठाकर खाना खाने की बात कहकर एक होटल के कमरे में ले गया।