कानपुर: मंधना चौराहे पर हाईवे लेन में गड्ढे और बजरी बनी मुसीबत, वाहन चालकों को आवागमन में दिक्कत

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मंधना चौराहे पर हाईवे की लेन में गड्ढे और सड़क पर फैली बजरी वाहन चालकों के लिए मुसीबत बनी हुई है। रेलवे साइड स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। वहीं, इसके पास ही हाईवे की लेन पर बड़ी मात्रा में बजरी फैली पड़ी है। गड्ढों और बजरी के कारण वाहन चालकों को इस लेन से गुजरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

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