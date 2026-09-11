कानपुर: गुजैनी में अवैध पान मसाला फैक्ट्री का भंडाफोड़, जीएसटी की छापेमारी में करोड़ों की टैक्स चोरी का अनुमान

छापेमारी के दौरान मौके पर राजश्री, केसर समेत कई ब्रांडों की पैकिंग भी मिली। शुरुआती जांच में करोड़ों रुपये की कर चोरी का अनुमान लगाया गया है। मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। विभाग को गोपनीय सूचना मिली थी कि गुजैनी क्षेत्र में बिना जीएसटी पंजीकरण के पान मसाला और तंबाकू का निर्माण किया जा रहा है।

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