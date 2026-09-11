दवा कारोबारी हत्याकांड: शालू और सुब्रत ने दी थी पार्टी, काटे गए थे तीन-चार केक, मायके पक्ष बोला- नहीं था विवाद

कानपुर के रतन ऑर्बिट में दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या के वक्त बेटा सुब्रत और बहू शालू तिलकनगर के कॉस्मोजिन लाउंज में चल रही किटी पार्टी में थे। अब जांच में सामने आया है कि पार्टी दोनों ने ही आयोजित की थी। शालू की बहन सोनिया और भाई धीरज अरोड़ा ने शालू और उसके पति के आयोजनकर्ता होने की पुष्टि की है।

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पार्टी में फार्मा कारोबार से जुड़े 30-35 लोग शामिल हुए थे, जिसका समय रात 11:30 बजे से रखा गया था। दोनों एक घंटे पहले साढ़े दस बजे ही वहां पहुंच गए थे। इस दौरान अपने छह साल के बेटे को भी साथ ले गए थे। यह तथ्य सामने आया है कि पार्टी में आए खर्च को रतनलालनगर निवासी एक दवा कारोबारी ने चुकाया था।