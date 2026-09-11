{"_id":"6aa3d16621723b83f30c4558","slug":"video-kanpur-rpf-detains-eight-transgender-individuals-for-misbehaving-with-passengers-on-the-foot-over-bridge-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: एफओबी पर यात्रियों से बदसलूकी, आरपीएफ ने आठ किन्नरों को पकड़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: एफओबी पर यात्रियों से बदसलूकी, आरपीएफ ने आठ किन्नरों को पकड़ा

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 11 Sep 2026 03:31 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 03:31 PM IST







Link Copied



सेंट्रल स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर हंगामा और उत्पात कर रहे आठ किन्नरों को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत आठ अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। ... और पढ़ें

विज्ञापन