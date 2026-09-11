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कानपुर: बारिश के दौरन पांच घरों की कच्ची छतें गिरीं, हादसों में बाल-बाल बचे लोग

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 11 Sep 2026 03:53 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 03:53 PM IST







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घाटमपुर के पतारा कस्बे में लगातार बारिश के कारण पांच कच्चे मकान ढह गए। हादसे में ग्रामीण बाल-बाल बच गए, लेकिन गृहस्थी का भारी नुकसान हुआ है। एसडीएम ने लेखपालों को सर्वे कर क्षतिपूर्ति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। ... और पढ़ें

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