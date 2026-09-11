कानपुर: घाटमपुर में बारिश का कहर, भरभराकर ढहे पांच कच्चे मकान, मलबे में दबी गृहस्थी, बाल-बाल बचे ग्रामीण

कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में रुक-रुककर हो रही बारिश से शुक्रवार पतारा कस्बे में पांच कच्चे घर ढह गए। हालांकि, घरों में रहने वाले बाल-बाल बच गए। उनकी गृहस्थी दबकर नष्ट हो गई है। एसडीएम ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दिनों में सुरक्षित स्थान में रहें।

विज्ञापन



जानकारी के अनुसार, पतारा कस्बा निवासी प्रमोद तिवारी के कच्चे घर की दो छत ढह गई। जब छतें गिरी तो वह घर से बाहर थे। इससे किसी को चोट नहीं आई है। वहीं, कस्बा निवासी शिववती पत्नी स्व. देवनारायण ने बताया कि वह घर में खाना बना रही थी, तभी पीछे का कमरा ढह गया।