{"_id":"6a926065284bc3cb190245c4","slug":"video-massive-devastation-in-kanpur-purvamir-destitute-family-forced-to-spend-the-night-in-a-neighbors-veranda-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर के पुरवामीर में रेस्क्यू की भारी तबाही, पड़ोसी के बरामदे में रात गुजारने को मजबूर बेसहारा परिवार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के पुरवामीर में रेस्क्यू की भारी तबाही, पड़ोसी के बरामदे में रात गुजारने को मजबूर बेसहारा परिवार

कानपुर ब्यूरो

Updated Sat, 29 Aug 2026 10:00 AM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 10:00 AM IST







Link Copied



पुरवामीर गांव में जमीन धंसने से यशी की मौत के बाद अब उसके परिवार पर बेघर होने का संकट आ गया है। सात घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जेसीबी और पोकलैंड चलाने से विनोद सविता का घर पूरी तरह टूट गया। खाने-पीने और रहने की कोई व्यवस्था न होने पर परिवार ने पड़ोसियों के यहां शरण ली है। ... और पढ़ें

विज्ञापन