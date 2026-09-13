कानपुर: राख का तालाब ओवरफ्लो, सड़कों पर भरा पानी, रतनपुरवासियों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन

कानपुर में पनकी पावर हाउस प्लांट प्रबंधन की लापरवाही एक बार फिर स्थानीय नागरिकों के लिए मुसीबत बन गई। पावर प्लांट के राख के बंधे में बने तालाब के ओवरफ्लो होने के कारण दूषित पानी बैक मारते हुए पनकी के शताब्दी नगर रतनपुर कॉलोनी की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर आ भरा।

विज्ञापन



देखते ही देखते सड़क जलमग्न हो गई, जिससे क्षेत्रीय जनता का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क जाम कर उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। पावर प्रबंधन मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाते हुए मुख्य मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया।