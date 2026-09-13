पुराने जाजमऊ गंगा पुल की मरम्मत: बस से कानपुर की दूरी 60 किमी बढ़ी, बढ़ सकता है किराया, ऐसा रहेगा डायवर्जन
Kanpur News: जाजमऊ पुराने गंगा पुल की मरम्मत के कारण 13 दिसंबर 2026 तक भारी वाहनों और बसों का प्रवेश बंद कर बिहार-बक्सर मार्ग से डायवर्जन लागू किया गया है। इससे बसों को 60 किमी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है, जिसके चलते आने वाले दिनों में रोडवेज किराए में बढ़ोतरी की संभावना है।
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कानपुर में पुराने जाजमऊ गंगा पुल की मरम्मत के कारण भारी वाहनों पर रोक लगने से रोडवेज बस से कानपुर की दूरी में 60 किलोमीटर की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब बसों को कानपुर पहुंचने में 80 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना होगा। उन्नाव से कानपुर जाने वाली बसों को बिहार-बक्सर मार्ग से चाैडगरा होकर जाना पड़ेगा। यह दूरी तय करने में करीब डेढ़ घंटे का अतिरिक्त समय लगेगा।
परिवहन विभाग के रीजनल मैनेजर महेश कुमार ने बताया कि अभी किराया नहीं बढ़ेगा। कुछ दिन वैकल्पिक रूट से बसों के आवागमन के बाद किराया बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। उन्नाव के एएसपी अखिलेश सिंह ने बताया कि उन्नाव से कानपुर जाने वाली लेन से 12 सितंबर से 13 दिसंबर 2026 तक भारी वाहनों पर रोक रहेगी। हल्के वाहन पहले की तरह चलते रहेंगे।
ऐसे किया गया है डायवर्जन
इस दौरान उन्नाव से औरैया-इटावा जाने वाले वाहन गंगा एक्सप्रेसवे से होकर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे का प्रयोग कर जाएंगे। एनएच-31 से बिहार होते हुए एनएच-19 पर स्थित बक्सर मोड़ (दूधीकगार) से प्रयागराज हाईवे से रामदेवी चौराहा होकर कानपुर जाएंगे। उन्नाव से बांदा, महोबा की ओर जाने वाले भारी वाहन एनएच- 31 से लालगंज-फतेहपुर होते हुए जाएंगे।
चौबीसों घंटे के लिए पीआरवी की तैनाती
उन्नाव से हमीरपुर/झांसी-उरई की ओर जाने वाले वाहन एनएच-31 से बिहार-बक्सर मार्ग से कानपुर-प्रयागराज हाईवे से चौड़गरा होकर एसएच 46 से घाटमपुर (एनएच-34) होकर जा सकेंगे। उन्नाव से कानपुर की ओर जाने वाले भारी वाहन उन्नाव-लालगंज हाईवे (एनएच-31) से बिहार, बक्सर से प्रयागराज हाईवे होकर कानपुर रामादेवी चौराहा से जा सकेंगे। सभी प्रमुख चौराहों, तिराहों पर स्थानीय थाना पुलिस के अलावा, यातायात पुलिस और चौबीसों घंटे के लिए पीआरवी की तैनाती रहेगी। बताया कि किसी तरह की समस्या नहीं होने दी जाएगी।
जाजमऊ पुराने गंगा पुल की मरम्मत के दौरान केवल भारी वाहनों और बसों को ही रोका जाएगा, क्योंकि स्पॉन को जैक लगाकर उठाने के दौरान भारी वाहनों के निकलने से ज्यादा कंपन होगा और जैक फिसलने का खतरा रहेगा। हल्के वाहनों के आवागमन को जारी रखने के लिए स्पॉन में अतिरिक्त जैक लगाकर काम कराया जाएगा। -पंकज यादव, पीडी एनएचएआई कानपुर