पुराने जाजमऊ गंगा पुल की मरम्मत: बस से कानपुर की दूरी 60 किमी बढ़ी, बढ़ सकता है किराया, ऐसा रहेगा डायवर्जन

कानपुर में पुराने जाजमऊ गंगा पुल की मरम्मत के कारण भारी वाहनों पर रोक लगने से रोडवेज बस से कानपुर की दूरी में 60 किलोमीटर की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब बसों को कानपुर पहुंचने में 80 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना होगा। उन्नाव से कानपुर जाने वाली बसों को बिहार-बक्सर मार्ग से चाैडगरा होकर जाना पड़ेगा। यह दूरी तय करने में करीब डेढ़ घंटे का अतिरिक्त समय लगेगा।

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परिवहन विभाग के रीजनल मैनेजर महेश कुमार ने बताया कि अभी किराया नहीं बढ़ेगा। कुछ दिन वैकल्पिक रूट से बसों के आवागमन के बाद किराया बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। उन्नाव के एएसपी अखिलेश सिंह ने बताया कि उन्नाव से कानपुर जाने वाली लेन से 12 सितंबर से 13 दिसंबर 2026 तक भारी वाहनों पर रोक रहेगी। हल्के वाहन पहले की तरह चलते रहेंगे।