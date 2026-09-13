कानपुर: राजारामपुर में जन आरोग्य मेला, अस्पताल में लटका रहा ताला, परिसर में गंदगी का अंबार

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चौबेपुर के राजारामपुर गांव में रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले की पोल खुल गई। सुबह 10 बजे तक अस्पताल पर ताला लटका रहा और परिसर में गंदगी का अंबार लगा मिला। दूर-दराज से इलाज की उम्मीद में आए ग्रामीणों को निराश होकर लौटना पड़ा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यह अस्पताल नियमित नहीं खुलता है और उन्होंने अधिकारियों से जांच कर कार्रवाई व सफाई कराने की मांग की है।

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