कानपुर: राजारामपुर में जन आरोग्य मेला की खुली पोल, सुबह 10 बजे तक अस्पताल में लटका रहा ताला, निराश लौटे मरीज

कानपुर के चौबेपुर में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले की जमीनी हकीकत राजारामपुर गांव में पूरी तरह तार-तार होती नजर आई। ग्रामीणों को उनके ही गांव में बेहतर इलाज का दावा करने वाले स्वास्थ्य महकमे के दावों पर रविवार को ताला लटका मिला। सुबह 10 बजे तक अस्पताल न खुलने से दूर-दराज से आए मरीजों को बिना इलाज के ही निराश होकर वापस लौटना पड़ा।

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आरोग्य मेले के दिन अस्पताल परिसर की स्थिति बेहद नारकीय नजर आई। परिसर में जगह-जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ था। एक तरफ जहां सरकार स्वच्छता और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं राजारामपुर का यह अस्पताल बदहाली की दास्तान बयां कर रहा है।