खूनी रंजिश: 'बाढ़ में ड्यूटी है...100 नंबर मिलाओ', ईंट से कूंचा था सिर, पांच दिन बाद युवक की मौत, एक गिरफ्तार

कानपुर में नवाबगंज के सूर्य विहार में बीते सोमवार की रात काम से लौटते वक्त रंजिश के चलते उजियारीपुरवा निवासी दिनेश निषाद (24) का सिर इंटरलॉकिंग ईंट से कूंच दिया गया। परिजन ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां शुक्रवार की रात उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वह थाने के हिस्ट्रीशीटर राजेश उर्फ धमाका का छोटा भाई था।

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2019 में दिनेश के बड़े भाई राजकुमार की नृशंस हत्या की गई थी। परिजन पूर्व में हुई हत्या की रंजिश में दिनेश को निशाना बनाने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर एक को गिरफ्तार किया है। दिनेश हलवाई का काम करता था। उसके परिवार में चार भाइयों में सबसे बड़ा भाई हिस्ट्रीशीटर धमाका पर करीब 15 मुकदमे हैं।