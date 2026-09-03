{"_id":"6a995a1a29d14524950af1a5","slug":"video-local-residents-removed-a-fallen-tree-from-the-kursauli-road-which-had-been-blocked-for-14-hours-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"पुलिस ने वीडियो बनाकर जिम्मेदारी निभाई,14 घंटे से ब्लॉक कुरसौली मार्ग से स्थानीय निवासियों ने हटाया गिरा पेड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंधना कुरसौली मार्ग बुधवार शाम करीब 7 बजे एलपीजी गैस सिलेंडर लदे ट्रक की टक्कर से टूटकर पूरी सड़क पर गिर पड़ा था। लोगों ने 112 पर सूचना दी दो जेब्रा सिपाही और रात में डायल 112 के सिपाही आये और गिरे पेड़ का वीडियो बनाकर चले गए। जब कोई मदद नहीं मिली तो स्थानीय लोगों ने खुद ही पेड़ की छटाई करके सड़क से हटाया।14 घण्टे तक सड़क ब्लॉक के बाद सुबह करीब 9 बजे यातायात बहाल हो सका। इस दौरान दोनों तरफ करीब दर्जनों वाहनों की कतार लग गयी। स्कूली बच्चों को काफी दिक्कत हुई।

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