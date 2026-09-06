यूपी: जीडीपी बढ़ने के दावे पर अखिलेश का तंज, बोले- जमीन पर बदलाव नहीं तो कहीं शून्य जीडीपी तो नहीं...

गौरव के निधन पर जताया दुख

अखिलेश यादव ने गौरव रघुवंशी के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि वह कम उम्र के नौजवान और पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें सही समय पर पूरा इलाज मिल जाता तो शायद वह आज उनके बीच होते।उन्होंने कहा कि कई बार व्यस्तता के कारण लोग समय पर स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करा पाते। गौरव को ब्रेन हैमरेज या उससे संबंधित शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया था। अखिलेश ने कहा कि अगर उन्हें तत्काल जरूरी इलाज मिल जाता तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी।







