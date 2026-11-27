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घाटमपुर के सजेती थाना क्षेत्र स्थित परास-बरीपाल रोड पर दो बाइकों की आपसी भिड़ंत में बरीपाल निवासी 40 वर्षीय प्राइवेट शिक्षक आदित्य की मौत हो गई। इस हादसे में दूसरी बाइक पर सवार फरीदपुर निवासी रामकेश घायल हो गया, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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