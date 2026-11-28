कानपुर: घर के खाली कमरों से होगी अतिरिक्त कमाई, होमस्टे संचालन के लिए पर्यटन विभाग देगा सुविधाएं, पढ़ें डिटेल
Kanpur News: उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होमस्टे नीति-2025 के तहत अब भवन स्वामी अपने घर के खाली कमरों को पर्यटकों को किराये पर देकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से कई रियायतें और सुविधाएं दी जा रही हैं।
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उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर आय एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होमस्टे नीति-2025 संचालित की जा रही है। इस नीति के तहत भवन स्वामी अपने आवास के अतिरिक्त कमरों को पर्यटकों के ठहरने के लिए उपलब्ध कराकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। पर्यटन विभाग की ओर से पंजीकृत इकाइयों को विभिन्न रियायतों, कौशल विकास प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
जिला पर्यटन अधिकारी नीलम गौतम ने बताया कि नीति के अंतर्गत शहरी होमस्टे, ग्रामीण होमस्टे तथा बेड एंड ब्रेकफास्ट की श्रेणियों में पंजीकरण कराया जा सकता है। शहरी एवं ग्रामीण होमस्टे के अंतर्गत ऐसे आवासीय भवन पात्र होंगे, जिनमें भवन स्वामी स्वयं निवास करता हो तथा उसके पास पर्यटकों के ठहरने के लिए अतिरिक्त कमरे उपलब्ध हों। बेड एंड ब्रेकफास्ट श्रेणी में भवन स्वामी का स्वयं निवास करना आवश्यक नहीं होगा, लेकिन भवन की देखरेख एवं संचालन के लिए केयरटेकर रखना अनिवार्य होगा।
आवासीय दरों पर भुगतान करने की सुविधा मिलेगी
उन्होंने बताया कि इस नीति के अंतर्गत न्यूनतम एक और अधिकतम छह कमरे अथवा 12 बिस्तर पर्यटकों को किराये पर दिए जा सकते हैं। भवन में उपलब्ध कुल कमरों में से अधिकतम दो-तिहाई कमरों का ही उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकेगा। नीति के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयों को बिजली, जलकर, गृहकर एवं सीवर कर का भुगतान आवासीय दरों पर करने की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगवाने के लिए नियमानुसार सब्सिडी प्राप्त करने का भी अवसर मिलेगा।
भवन का वैध स्वामी ही पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है
इसके अतिरिक्त मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान के माध्यम से 8 सहायक कर्मचारियों को निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पंजीकृत इकाइयों का प्रचार-प्रसार पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी किया जाएगा। जिला पर्यटन अधिकारी ने बताया कि नीति के अंतर्गत भवन का वैध स्वामी ही पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। किराये अथवा लीज पर लिए गए भवन का पंजीकरण अनुमन्य नहीं होगा। एक भवन परिसर के लिए केवल एक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
नीति का लाभ उठाकर स्वरोजगार से जुड़ने की अपील
पंजीकरण के लिए शयनकक्ष, शौचालय, पानी, बिजली एवं फर्नीचर जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता आवश्यक होगी। पर्यटकों की सुरक्षा एवं सुविधाओं के लिए निर्धारित मानकों का अनुपालन भी अनिवार्य होगा। जिला पर्यटन अधिकारी नीलम गौतम ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे इस नीति का लाभ उठाकर पर्यटन आधारित स्वरोजगार से जुड़ें। इच्छुक भवन स्वामी अधिक जानकारी के लिए क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, 16/99, गांधी भवन, फूलबाग, कानपुर नगर में संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग की वेबसाइट www.uptourism.gov.in, संपर्क नंबर 80054884734 तथा ई-मेल touristofficekanpur@gmail.com के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।