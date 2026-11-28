उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर आय एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होमस्टे नीति-2025 संचालित की जा रही है। इस नीति के तहत भवन स्वामी अपने आवास के अतिरिक्त कमरों को पर्यटकों के ठहरने के लिए उपलब्ध कराकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। पर्यटन विभाग की ओर से पंजीकृत इकाइयों को विभिन्न रियायतों, कौशल विकास प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

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जिला पर्यटन अधिकारी नीलम गौतम ने बताया कि नीति के अंतर्गत शहरी होमस्टे, ग्रामीण होमस्टे तथा बेड एंड ब्रेकफास्ट की श्रेणियों में पंजीकरण कराया जा सकता है। शहरी एवं ग्रामीण होमस्टे के अंतर्गत ऐसे आवासीय भवन पात्र होंगे, जिनमें भवन स्वामी स्वयं निवास करता हो तथा उसके पास पर्यटकों के ठहरने के लिए अतिरिक्त कमरे उपलब्ध हों। बेड एंड ब्रेकफास्ट श्रेणी में भवन स्वामी का स्वयं निवास करना आवश्यक नहीं होगा, लेकिन भवन की देखरेख एवं संचालन के लिए केयरटेकर रखना अनिवार्य होगा।