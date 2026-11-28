कानपुर हिंदू मेला: आज आचार्य वंदन कार्यक्रम, सुधांशु त्रिवेदी करेंगे संबोधित; जुड़ेंगे ‘हनुमान अंश' के कलाकार
Kanpur News: हिंदू मेला में सुबह 10:30 बजे आचार्य वंदन कार्यक्रम में डॉ. सुधांशु त्रिवेदी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे, जबकि शाम को फिल्म हनुमान अंश के कलाकार अपने अनुभव साझा करेंगे और अनन्या सिंह भजनों की प्रस्तुति देंगी।
विस्तार
कानपुर के बृजेंद्र स्वरूप पार्क में आयोजित हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले के तीसरे दिन शनिवार को विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दिन की शुरुआत सुबह आचार्य वंदन कार्यक्रम से होगी, जिसमें डॉ. सुधांशु त्रिवेदी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे।
आचार्य वंदन के बाद दोपहर 12:30 बजे हिंदू समागम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दोपहर तीन बजे शहर के अलग-अलग विद्यालयों के छात्र सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। शाम साढ़े छह बजे फिल्म हनुमान अंश के कलाकार मेले में पहुंचकर अपने अनुभव साझा करेंगे।
आध्यात्मिकता और सेवा परंपरा की भव्य झलक
इसके बाद अखंड हनुमान चालीसा पाठ और अनन्या सिंह की भजन जैमिंग प्रस्तुति होगी। दिनभर चलने वाले इन आयोजनों के जरिए श्रद्धालुओं को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा। मेले में भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और सेवा परंपरा की भव्य झलक देखने को मिल रही है।
तिरुपति के धर्म प्रचार रथ से जान रहे धार्मिक परंपराएं
यहां तिरुपति तिरुमला देवस्थानम की ओर से लाया गया श्री वेंकटेश्वर धर्म प्रचार रथ श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके माध्यम से भगवान श्री वेंकटेश्वर की धार्मिक परंपराओं और आध्यात्मिक संदेशों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही, मेला परिसर में देश के प्रमुख मंदिरों की आकर्षक झांकियां भी प्रदर्शित की गई हैं।
आज के प्रमुख कार्यक्रम
- सुबह 10:30 बजे: आचार्य वंदन कार्यक्रम (मुख्य वक्ता: डॉ. सुधांशु त्रिवेदी)।
- दोपहर 12:30 बजे: हिंदू समागम।
- दोपहर तीन बजे: विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां।
- शाम साढ़े छह बजे: फिल्म 'हनुमान अंश' के कलाकारों द्वारा अनुभव साझा।
- रात्रि सत्र: अखंड हनुमान चालीसा पाठ एवं अनन्या सिंह की भजन जैमिंग प्रस्तुति।