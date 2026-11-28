कानपुर के बृजेंद्र स्वरूप पार्क में आयोजित हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले के तीसरे दिन शनिवार को विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दिन की शुरुआत सुबह आचार्य वंदन कार्यक्रम से होगी, जिसमें डॉ. सुधांशु त्रिवेदी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे।

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आचार्य वंदन के बाद दोपहर 12:30 बजे हिंदू समागम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दोपहर तीन बजे शहर के अलग-अलग विद्यालयों के छात्र सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। शाम साढ़े छह बजे फिल्म हनुमान अंश के कलाकार मेले में पहुंचकर अपने अनुभव साझा करेंगे।