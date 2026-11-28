कानपुर में आयोजित हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले में शामिल हुए भाजपा नेता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने संसद के विशेष सत्र, महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी प्रतिबद्धता है कि नारी शक्ति को संसद में 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिले।

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डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि भारत आज आर्थिक दृष्टि से नया स्वरूप धारण कर रहा है और सांस्कृतिक दृष्टि से भी देश एक नए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बदलते भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप निश्चित रूप से संसद को भी नए स्वरूप में आने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के तहत परिसीमन बिल लाया जा रहा है।