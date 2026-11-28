कानपुर के एलिम्को में शुक्रवार को सीबीआई ने छापा मारा। पांच सदस्यीय टीम दोपहर से रात तक विभिन्न फाइलों की जांच पड़ताल करती रही। तमाम दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराकर साथ ले गई। चर्चा है कि राज्य सरकारों व्हीलचेयर की आपूर्ति में कमीशन लिए जाने और एक ही फर्म को ज्यादातर ठेके देने की शिकायत पर सीबीआई ने जांच शुरू की है।

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मसवानपुर निवासी सुकांत कुमार ने शिकायत की थी कि आईआईटी के पास स्थित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) ने 22-12-2023 को ओडिशा चुनाव के लिए 34.53 करोड़ रुपये की व्हीलचेयर बेची थीं। इसमें डीलर को 4.14 करोड़ रुपये कमीशन दिया गया था। इसी तरह 11 फरवरी 2026 को गुजरात सरकार को 22.95 करोड़ की व्हीलचेयर बेची थीं।