कानपुर: एलिम्को में सीबीआई का छापा, पांच सदस्यीय टीम ने रात तक खंगाली फाइलें, अधिकारियों-कर्मचारियों से पूछताछ
Kanpur News: राज्य सरकारों को व्हीलचेयर की आपूर्ति में डीलरों को करोड़ों रुपये कमीशन दिए जाने और एक ही फर्म को ज्यादातर ठेके देने की शिकायत पर सीबीआई ने जांच शुरू की है। वहीं, टीम तमाम दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराकर अपने साथ ले गई है।
विस्तार
कानपुर के एलिम्को में शुक्रवार को सीबीआई ने छापा मारा। पांच सदस्यीय टीम दोपहर से रात तक विभिन्न फाइलों की जांच पड़ताल करती रही। तमाम दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराकर साथ ले गई। चर्चा है कि राज्य सरकारों व्हीलचेयर की आपूर्ति में कमीशन लिए जाने और एक ही फर्म को ज्यादातर ठेके देने की शिकायत पर सीबीआई ने जांच शुरू की है।
मसवानपुर निवासी सुकांत कुमार ने शिकायत की थी कि आईआईटी के पास स्थित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) ने 22-12-2023 को ओडिशा चुनाव के लिए 34.53 करोड़ रुपये की व्हीलचेयर बेची थीं। इसमें डीलर को 4.14 करोड़ रुपये कमीशन दिया गया था। इसी तरह 11 फरवरी 2026 को गुजरात सरकार को 22.95 करोड़ की व्हीलचेयर बेची थीं।
एक ही कंपनी को ज्यादातर ठेके देने का भी आरोप
इसमें 2.80 करोड़ कमीशन दिया गया था। गुजरात सरकार को ही 23 मार्च 2026 को पुन: 13.12 करोड़ की व्हीलचेयर की आपूर्ति कर 1.58 करोड़ रुपये कमीशन दिया गया। डीलर को 12 प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। शिकायत में एक ही कंपनी को ज्यादातर ठेके देने का भी आरोप लगाया गया। सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।
टीम ने अधिकारियों-कर्मचारियों से की पूछताछ
इसके लिए दोपहर करीब 12 बजे सीबीआई की पांच सदस्यीय टीम एलिम्को में आई और वहां के अधिकारियों से मिलकर जांच-पड़ताल शुरू की। यह प्रक्रिया रात करीब साढ़े आठ बजे तक चली। इस दौरान टीम ने आरोपों के संबंध में अधिकारियों, कर्मचारियों से पूछा। फाइलें खंगालीं और तमाम दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराईं, जिन्हें वे अपने साथ ले गए।
सीबीआई की टीम एलिम्को आई थी पर मैं बाहर हूं, इसलिए विस्तृत जानकारी नहीं है। हमारे यहां पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। डीलरों से भी नियमानुसार कार्य कराया जाता है। गलत करने की न हमारी सोच है और न ऐसा करते हैं। -प्रवीण कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एलिम्को
सीबीआई जनरल इन्क्वाॅयरी करने आई थी। उनकी टीम के सदस्यों ने मुझसे बात नहीं की। मुझे मामले की जानकारी नहीं है। -अतुल रुस्तगी, जनरल मैनेजर (फाइनेंस) और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (सीएफओ), एलिम्को