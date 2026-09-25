{"_id":"6ab6526de94886d2b40d586b","slug":"video-kanpur-terror-of-a-massive-python-in-bilhaur-giant-bird-gripped-in-its-clutches-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बिल्हौर में विशालकाय अजगर का खौफ, विशाल पक्षी को शिकंजे में जकड़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र स्थित अरौल के बेर्राखानपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब कब्रिस्तान के पास रामखिलावन कठेरिया के खेत में एक विशालकाय अजगर दिखाई दिया। अजगर एक बड़े पक्षी को अपने शिकंजे में जकड़े हुए था। घटना की सूचना से ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण समाचार लिखे जाने तक रेस्क्यू टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी थी।

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