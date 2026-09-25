{"_id":"6ab670f071e5ba0abd03be02","slug":"video-kanpur-mayor-takes-tough-stance-declares-that-if-one-department-constructs-road-another-will-not-dig-it-up-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बदहाल सड़कों पर महापौर का कड़ा रुख, बोलीं- एक विभाग बनाएगा तो दूसरा नहीं खोदेगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर की बदहाल सड़कों और गड्ढों को लेकर जनता के बढ़ते आक्रोश के बीच महापौर प्रमिला पांडेय और नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने शुक्रवार को मोतीझील स्थित नगर निगम मुख्यालय में हाई-लेवल बैठक बुलाई। बैठक में जलकल, जल निगम, पीडब्ल्यूडी, केस्को और मेट्रो समेत सभी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी मौजूद रहे। महापौर ने साफ कहा कि पीडब्ल्यूडी की जर्जर सड़कों का दोष नगर निगम पर मढ़ा जा रहा है। अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए 10 अक्टूबर तक शहर की प्रमुख सड़कों का पैचवर्क हर हाल में पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है।

... और पढ़ें