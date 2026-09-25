कानपुर नगर निगम: महापौर की सभी विभागों के साथ बैठक, बोलीं- जल्द कराएं सड़कों की मरम्मत, 10 अक्टूबर का अल्टीमेटम

कानपुर की बदहाल सड़कों को लेकर लोग नगर निगम को कोस रहे है। इसी को देखते हुए महापौर प्रमिला पांडेय ने शुक्रवार को सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। मोतीझील स्थित नगर निगम मुख्यालय में हुई इस बैठक में नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय, जलकल, जल निगम, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी (एनएच), केस्को व मेट्रो के अधिकारी मौजूद रहे।

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बैठक में शहर की प्रमुख सड़कों की स्थिति, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और अलग-अलग विभागों की ओर से सड़क खोदने के बाद उसे दोबारा ठीक कराने की स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान महापौर ने कहा कि शहर में कहीं सड़कें गड्ढों में तब्दील हैं, तो कहीं पाइपलाइन, बिजली लाइन या दूसरे विकास कार्यों की वजह से सड़क खोदने के बाद उनकी मरम्मत नहीं कराई गई है।