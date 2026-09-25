कानपुर मौसम अपडेट: मानसून की री-एंट्री से बदला मौसम, रुक-रुककर झमाझम बरसात, तीन दिनों का भारी बारिश का अलर्ट

कानपुर में शुक्रवार सुबह से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। तड़के से ही आसमान में काले बादलों का डेरा जमा हुआ है और रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है। तेज हवाओं के साथ हो रही इस बारिश से पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस झेल रहे शहरवासियों को बड़ी राहत मिली है।

मौसम में आए इस अचानक बदलाव से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के नोडल एवं तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि यह मानसून की विदाई से ठीक पहले उसकी री-एंट्री है।