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दवा कारोबारी मर्डर: ‘पिता के थे अवैध संबंध’, सुब्रत बोला- मुझे दिखाने लगे थे तस्वीरें, शालू को लेकर कही ये बात

Fri, 25 Sep 2026 08:43 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 25 Sep 2026 08:43 AM IST
सार

Kanpur News: दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड का सनसनीखेज सच पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान बेनकाब हुआ। 40 लाख रुपये के कर्ज, सट्टे-कैसीनो की लत और पिता के अय्याशी भरे रवैये से तंग आकर बेटे सुब्रत ने ही अपने पिता की हत्या की खौफनाक साजिश रची थी। पुलिस रिमांड में पत्नी शालू और पुराने नौकर विशाल से आमना-सामना होने के बाद सुब्रत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

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Kanpur Medicine Trader Murder Fed up with 40 lakh debt and fathers debauchery Subrat had his father murdered
दवा कारोबारी हत्याकांड - फोटो : amar ujala

कानपुर में कल्याणपुर इंद्रानगर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या उसके बेटे सुब्रत ने 40 लाख रुपये के कर्ज और पिता की अय्याशी से आजिज होकर कराई थी। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान शालू और नौकर विशाल का सामना होने और पुलिस के पास उपलब्ध उसके खिलाफ साक्ष्य देखने के बाद बुधवार रात 2:30 बजे आखिर सुब्रत ने स्वीकार कर लिया।







पांच सितंबर को विनीत की हत्या उनके फ्लैट में की गई थी। हत्या के आरोप में विनीत की बहू शालू, पुराने नौकर विशाल और उसके साथी राजकिशोर को जेल भेजा गया था। पुलिस को सुब्रत पर भी शक था इसलिए बुधवार को रिमांड लेकर शालू, सुब्रत और विशाल का आमना-सामना कराया।
Kanpur Medicine Trader Murder Fed up with 40 lakh debt and fathers debauchery Subrat had his father murdered
दवा कारोबारी हत्याकांड - फोटो : amar ujala

जुए, सट्टे और कैसीनो के अलावा महंगी शराब पीने का शौक
इसी दौरान विशाल ने हत्या कराने के लिए सुब्रत का नाम लेकर मामले में नया मोड़ ला दिया था। पुलिस के पास विशाल के बयान और सुब्रत के खिलाफ तमाम डिजिटल और साक्ष्य थे, जिन्हें देखते हुए उसे हत्या कराने की साजिश स्वीकारनी पड़ी। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि सुब्रत को जुए, सट्टे और कैसीनो के अलावा महंगी शराब पीने का शौक था।

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दवा कारोबारी हत्याकांड - फोटो : amar ujala

पिता, अय्याशी पर खर्च करते थे रुपये
उसकी इन आदतों ने उसे 40 लाख का कर्जदार बना दिया था। इस रकम में 14 लाख रुपये वह भी शामिल हैं, जो शालू ने अपने पिता से सुब्रत को दिलाए थे। उसे 55 हजार रुपये प्रतिमाह बतौर किस्त देने पड़ते थे। वहीं, पिता उसे मात्र 40 हजार रुपये महीना देते थे, जबकि खुद हर रविवार को हजारों रुपये अपनी अय्याशी पर खर्च करते थे।

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Kanpur Medicine Trader Murder Fed up with 40 lakh debt and fathers debauchery Subrat had his father murdered
दवा कारोबारी हत्याकांड - फोटो : amar ujala

महिलाओं और लड़कियों से भी थे अवैध संबंध
विनीत के महिलाओं और लड़कियों से भी अवैध संबंध थे। कर्ज और महंगे शौक के चलते सुब्रत ने नौकर विशाल की मदद से छह माह के भीतर अपनी ही दुकान से चार पांच बार दवाओं की चोरी भी कराई थी। इस पर विनीत आए दिन उसे कर्मचारियों के सामने बेइज्जत करते थे।

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दवा कारोबारी हत्याकांड - फोटो : amar ujala

संपत्ति का खतरा न खड़ा हो जाए
सुब्रत ने पुलिस को बताया कि पिता की अय्याशी अब हदें पार करने लगी थीं। वह उसे भी महिलाओं और लड़कियों के साथ अपनी तस्वीरें दिखाने लगे थे। इससे उसे लगने लगा था कि कहीं किसी दिन किसी महिला को पिता उसकी मां बताकर अपने साथ घर न ले आएं, जिससे संपत्ति का खतरा खड़ा हो जाए।

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