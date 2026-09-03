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कानपुर: मंधना कुरसौली मार्ग पर करोड़ों की सड़क पर बह रहा सीवर और बरसाती पानी, सड़क टूटने का अंदेशा

कानपुर ब्यूरो

Updated Thu, 03 Sep 2026 04:45 PM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 04:45 PM IST







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चौबेपुर ब्लॉक के पेम पंचायत के मजरे कछियाना में नाला चोक होने की वजह से पूरी बस्ती का पानी करोड़ों की लागत से बनी सड़क के ऊपर से दरिया की तरह बह रहा है।सड़क के ऊपर से बहते हुए पानी की वजह से सड़क के टूटने का अंदेशा है। ... और पढ़ें

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