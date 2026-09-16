कानपुर: नशे में धुत युवक के सिर पर की पेशाब, दबंग लगाता रहा ठहाके, पुलिस खंगाल रही वीडियो, जांच से होगी पुष्टि

कानपुर में रावतपुर के सराय चौराहे का बताया जा रहा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें एक युवक नशे में धुत दूसरे युवक के सिर पर पेशाब करता दिखाई दे रहा है। शर्मनाक हरकत के दौरान आरोपी युवक ठहाके लगाता नजर आ रहा है।

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इसके बाद वह बोतल से उसके सिर पर पानी भी डालता दिख रहा है। वीडियो सामने आने के बाद घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की पहचान गोलू के रूप में बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।