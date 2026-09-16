कानपुर: नशे में धुत युवक के सिर पर की पेशाब, दबंग लगाता रहा ठहाके, पुलिस खंगाल रही वीडियो, जांच से होगी पुष्टि
Kanpur News: रावतपुर स्थित सराय चौराहे का एक बेहद शर्मनाक और अमानवीय वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक दबंग युवक नशे में बेसुध पड़े दूसरे युवक के सिर पर पेशाब करता हुआ ठहाके लगा रहा है।
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कानपुर में रावतपुर के सराय चौराहे का बताया जा रहा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें एक युवक नशे में धुत दूसरे युवक के सिर पर पेशाब करता दिखाई दे रहा है। शर्मनाक हरकत के दौरान आरोपी युवक ठहाके लगाता नजर आ रहा है।
इसके बाद वह बोतल से उसके सिर पर पानी भी डालता दिख रहा है। वीडियो सामने आने के बाद घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की पहचान गोलू के रूप में बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
करीब 20 दिन पुराना है वीडियो
बताया जा रहा है कि वीडियो करीब 20 दिन पुराना है। अब सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सामने आया है। वीडियो में पीड़ित युवक की पहचान और घटना के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। वायरल वीडियो की सत्यता और उसमें दिख रहे लोगों की पहचान की पुलिस जांच के बाद ही पुष्टि हो सकेगी।