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कानपुर: नशे में धुत युवक के सिर पर की पेशाब, दबंग लगाता रहा ठहाके, पुलिस खंगाल रही वीडियो, जांच से होगी पुष्टि

Wed, 16 Sep 2026 01:11 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 16 Sep 2026 01:11 PM IST
सार

Kanpur News: रावतपुर स्थित सराय चौराहे का एक बेहद शर्मनाक और अमानवीय वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक दबंग युवक नशे में बेसुध पड़े दूसरे युवक के सिर पर पेशाब करता हुआ ठहाके लगा रहा है।

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Kanpur Man urinates on the head of an intoxicated youth bully keeps laughing police are examining the video
वीडियो ग्रैब - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में रावतपुर के सराय चौराहे का बताया जा रहा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें एक युवक नशे में धुत दूसरे युवक के सिर पर पेशाब करता दिखाई दे रहा है। शर्मनाक हरकत के दौरान आरोपी युवक ठहाके लगाता नजर आ रहा है।

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इसके बाद वह बोतल से उसके सिर पर पानी भी डालता दिख रहा है। वीडियो सामने आने के बाद घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की पहचान गोलू के रूप में बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

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करीब 20 दिन पुराना है वीडियो
बताया जा रहा है कि वीडियो करीब 20 दिन पुराना है। अब सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सामने आया है। वीडियो में पीड़ित युवक की पहचान और घटना के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। वायरल वीडियो की सत्यता और उसमें दिख रहे लोगों की पहचान की पुलिस जांच के बाद ही पुष्टि हो सकेगी।

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