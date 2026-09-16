दवा कारोबारी हत्याकांड: शालू तो कह रही...आपने कराया मर्डर, सवाल पर सुब्रत के छूटे पसीने, बोला- झूठ बोल रही है

नए सिम से विशाल ने शालू से सात व सुब्रत से छह बार की बात

पुलिस की जांच में सामने आया कि विशाल ने तीन सितंबर को नया सिम खरीदा था और पांच की देर रात विनीत की हत्या की थी। इस दौरान इस नए सिम से विशाल ने जहां शालू से सात तो सुब्रत से भी छह बार बात की लेकिन हत्या के बाद उसने किससे और क्या बात की पुलिस अब बयानों से उसी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। विशाल की तीन दिनों की कॉल डिटेल में एक नाम मीरपुर के किशन और दूसरा नाम नैतिक वर्मा का निकला। पुलिस दोनों का पता कर रही है।