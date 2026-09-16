5600 करोड़ की ठगी: मुख्य आरोपी और दरोगा का बेटा गिरफ्तार, दोनों का कराया जाएगा आमना-सामना, खुलेंगे बड़े राज

कानपुर पुलिस ने 5600 करोड़ रुपये की ठगी के मुख्य आरोपी व दरोगा के बेटे इखलाक हुसैन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इखलाक ने पूछताछ में बताया है कि उसके खातों का अधिकतर इस्तेमाल बांसमंडी निवासी युवक मोहमद आमिर करता था। आमिर अपने साथ बाउंसर लेकर चलता है। अभी दोनों का आमना सामना कराया जाएगा।

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एडीसीपी ऑपरेशंस सुमित सुधाकर रामटेके ने बताया कि बीते शनिवार को पुलिस ने जाजमऊ से शाहवेज वारिस और सलमान को गिरफ्तार कर 65 लाख रुपये कैश बरामद किए थे। पूछताछ में सनिगवां निवासी दरोगा के बेटे इखलाक का नाम सामने आया था। इखलाक की लोकेशन बीते दिनों लखनऊ के लुलु मॉल में मिली थी, लेकिन पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही वह चकमा देकर भाग निकला था।