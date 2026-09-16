कानपुर: डेंगू के छह नए केस मिले…98 पहुंचा आंकड़ा, मलेरिया और स्क्रब टाइफस ने बढ़ाई चिंता, सतर्क रहने की अपील
Kanpur News: शहर में मौसमी और मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार डेंगू के छह नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा मलेरिया और स्क्रब टाइफस का भी एक-एक नया मामला दर्ज किया गया है।
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कानपुर में मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, शहर में डेंगू, मलेरिया और स्क्रब टाइफस के नए मामले सामने आए हैं। पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक, आज शहर में डेंगू (एनएस1 एलिसा + आईजीएम एलिसा) के छह नए मरीजों की पुष्टि हुई है।
इसके साथ ही एक जनवरी 2026 से अब तक डेंगू के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है। अन्य संक्रामक बीमारियों की बात करें, तो आज मलेरिया और स्क्रब टाइफस का भी एक-एक नया मामला दर्ज किया गया है। एक जनवरी से अब तक जिले में मलेरिया के कुल 15 और स्क्रब टाइफस के 12 मरीज मिल चुके हैं।
मच्छर जनित स्थितियों से बचने की सलाह
इसके अलावा, इस साल लेप्टोस्पायरोसिस के दो, फाइलेरिया का एक और मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का एक मामला दर्ज किया गया है। राहत की बात यह है कि चिकुनगुनिया, फाइलेरिया और हैजा का कोई नया मरीज सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ती बीमारियों को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और मच्छर जनित स्थितियों से बचने की सलाह दी है।