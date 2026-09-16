कानपुर: डिफेंस कॉरिडोर के दूसरे चरण को हरी झंडी, खरीदी जाएगी 113.57 हेक्टेयर जमीन, जानिए क्या है भुगतान की दर

कानपुर में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के कानपुर नोड के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। परियोजना के दूसरे चरण के लिए नरवल तहसील के तीन गांवों में 113.5752 हेक्टेयर निजी भूमि खरीदने को मंजूरी मिल गई है। महराजपुर, हाथीपुर और फुफवार सुईथोक में खरीदी जाने वाली जमीन और उस पर मौजूद परिसंपत्तियों की कुल कीमत 394 करोड़ 39 लाख 73 हजार 934 रुपये तय की गई है।

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भूमि की खरीद आपसी सहमति से की जाएगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला मध्यम एवं वृहद परियोजना क्रय दर एवं कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति ने 14 जुलाई को भूमि की दर और कुल मूल्य को मंजूरी देने की संस्तुति की थी। अब आयुक्त कानपुर मंडल से कार्यवृत्त अनुमोदित होने के बाद निर्धारित दरों और कुल मूल्य पर अंतिम सहमति दे दी गई है।