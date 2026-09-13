कानपुर: गजानन के आगमन की तैयारी तेज, गणपति प्रतिमाओं से सजा बाजार; खरीदारी को उमड़ी भीड़

साकेत नगर में प्रतिमा खरीदने उमड़ी भीड़

साकेत नगर बाजार में गणपति प्रतिमा खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बाजार में अलग-अलग आकार और स्वरूप की प्रतिमाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। परिवार के लोग प्रतिमाओं को पसंद करने के बाद उन्हें अपने घर और पूजा पंडालों में स्थापना के लिए ले जाते दिखाई दिए। गणपति प्रतिमाओं के साथ पूजा से जुड़ी सामग्री और सजावटी सामान की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है। त्योहार को लेकर बाजार में उत्साह का माहौल है।