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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Ganesh Chaturthi Rush in Kanpur: Crowds Gather in Saket Nagar to Buy Ganpati Idols

कानपुर: गजानन के आगमन की तैयारी तेज, गणपति प्रतिमाओं से सजा बाजार; खरीदारी को उमड़ी भीड़

Sun, 13 Sep 2026 04:13 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Sun, 13 Sep 2026 04:13 PM IST
सार

Kanpur News: गणेश चतुर्थी से पहले शहर में गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियां तेज हो गई हैं। रविवार को साकेत नगर बाजार में गणपति प्रतिमाओं की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। प्रतिमा खरीदने के लिए बाजार में सुबह से ही लोगों की आवाजाही बनी रही। परिवार के साथ पहुंचे लोग अपनी पसंद की गणपति प्रतिमा देखते और खरीदते नजर आए।

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Ganesh Chaturthi Rush in Kanpur: Crowds Gather in Saket Nagar to Buy Ganpati Idols
बप्पा के स्वागत की तैयारियां अंतिम दौर में - फोटो : amar ujala

विस्तार
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गणेश चतुर्थी इस बार 14 सितंबर को मनाई जाएगी। त्योहार नजदीक आते ही गणपति प्रतिमाओं की खरीदारी को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। कानपुर क्षेत्र में भी मूर्तिकार गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं और लोग स्थापना के लिए प्रतिमाएं खरीद रहे हैं।

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साकेत नगर में प्रतिमा खरीदने उमड़ी भीड़

साकेत नगर बाजार में गणपति प्रतिमा खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बाजार में अलग-अलग आकार और स्वरूप की प्रतिमाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। परिवार के लोग प्रतिमाओं को पसंद करने के बाद उन्हें अपने घर और पूजा पंडालों में स्थापना के लिए ले जाते दिखाई दिए। गणपति प्रतिमाओं के साथ पूजा से जुड़ी सामग्री और सजावटी सामान की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है। त्योहार को लेकर बाजार में उत्साह का माहौल है।

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Ganesh Chaturthi Rush in Kanpur: Crowds Gather in Saket Nagar to Buy Ganpati Idols
बप्पा के स्वागत की तैयारियां अंतिम दौर में - फोटो : amar ujala

बप्पा के स्वागत की तैयारियां अंतिम दौर में

गणेश चतुर्थी पर घरों और सार्वजनिक स्थानों पर गणपति प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके लिए लोग प्रतिमा के साथ पूजा सामग्री और सजावट का सामान भी खरीद रहे हैं। शहर के अलग-अलग इलाकों में गणेश उत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। कानपुर क्षेत्र में मूर्तिकारों के यहां छोटी से लेकर बड़ी गणेश प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं। स्थानीय स्तर पर मिट्टी की प्रतिमाओं की मांग भी बनी हुई है।

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त्योहार को लेकर बाजार में बढ़ी रौनक

गणेश चतुर्थी से ठीक पहले बाजार में बढ़ी भीड़ से कारोबारियों को भी अच्छे कारोबार की उम्मीद है। साकेत नगर में प्रतिमा खरीदने पहुंचे लोगों के कारण बाजार में दिनभर चहल-पहल बनी रही। अब सोमवार को गणेश चतुर्थी पर घरों और पंडालों में विधि-विधान से गणपति बप्पा की स्थापना की जाएगी।



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