{"_id":"6abd2802049b693b230b3ff1","slug":"video-kanpur-road-caves-in-at-panchakki-crossing-creating-a-deep-pit-risk-of-accidents-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: पंचक्की चौराहे पर धंसी सड़क, बना गहरा गड्ढा, हादसे का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के पंचक्की चौराहे पर सड़क धंसने से बीच सड़क पर गहरा गड्ढा हो गया है। यह गड्ढा राहगीरों और वाहन चालकों के लिए हादसे का कारण बन सकता है। खासकर रात के समय पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था न होने पर वाहन चालकों के लिए खतरा और बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से मांग की है कि गड्ढे की तत्काल मरम्मत कराकर किसी बड़े हादसे को होने से रोका जाए।

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