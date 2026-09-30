फतेहपुर ब्लास्ट: ‘न बारूद…न पटाखा’, नमी से कार्बाइड में बनी गैस वजह? 50 लोगों के बयान दर्ज, एसपी ने कही ये बात

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फतेहपुर जिले में कानपुर-प्रयागराज हाईवे के पास मलवां कस्बे में सोमवार रात हुए एक धमाके में पांच भाइयों की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार, चार की मौत झुलसने से और एक की मलबे में दबने से हुई। पुलिस धमाके के कारणों की जांच कर रही है।











पुलिस की शुरुआती जांच में सिलिंडर फटने या कमरे में रखे कार्बाइड से विस्फोट होने की आशंका है। घर में फल पकाने के लिए कार्बाइड रखा जाता था। बंद जगह में कार्बाइड गैस हवा में फैलकर आग के संपर्क में आने से हादसा हो सकता है। मौके पर गैस सिलिंडर का पाइप और रेगुलेटर मिला है। पुलिस की शुरुआती जांच में सिलिंडर फटने या कमरे में रखे कार्बाइड से विस्फोट होने की आशंका है। घर में फल पकाने के लिए कार्बाइड रखा जाता था। बंद जगह में कार्बाइड गैस हवा में फैलकर आग के संपर्क में आने से हादसा हो सकता है। मौके पर गैस सिलिंडर का पाइप और रेगुलेटर मिला है।

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धमाका दूसरी मंजिल पर होने की पुष्टि

जांच में पता चला कि धमाके की केवल एक ही गूंज हुई, जो पटाखों के कई धमाकों से अलग है। धमाका दूसरी मंजिल पर होने की पुष्टि हुई है। मौके पर किचन और साफ-सफाई सही सलामत मिली है। पुलिस दूसरी मंजिल का मलबा साफ कराने में जुटी है। मलबे की सफाई के बाद सिलिंडर की स्थिति से हादसे की वजह सामने आ सकती है।

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हादसे की जांच दौरान 50 से अधिक लोगों के बयान लिए गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि धमाके के सिर्फ एक ही आवाज आई। अगर पटाखे रखे भी थे तो कई आवाजें आनी चाहिए। ये स्थिति साफ नहीं हो रही है। बैटरी के टुकड़े, गैस सिलिंडर रेगुलेटर, पाइप, चूल्हा मिला है। सिलिंडर की तलाश कराई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने बारूद की पुष्टि नहीं की है। -अभिमन्यु मांगलिक, एसपी

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इस तरह से होता कार्बाइड से धमाका

विशेषज्ञों के अनुसार, कैल्शियम कार्बाइड खुद नहीं फटता। इसकी पानी या नमी के साथ होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया से गैस बनती है। हादसे के एक दिन पहले तक लगातार बारिश हुई है। बारिश के चलते घर में मौजूद नमी से रासायनिक प्रतिक्रिया हुई होगी। जिससे एसिटिलीन गैस पैदा होती है।

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