फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Vineet Minocha Murder Mother and sister take over business Shalu vows to fight for her sons rights

विनीत मिनोचा हत्याकांड: सुब्रत के बाद मां-बहन ने संभाली कारोबार की कमान, शालू बोली- बेटे के हक के लिए लड़ूंगी

Wed, 30 Sep 2026 08:17 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 30 Sep 2026 08:17 AM IST
सार

Kanpur Murder News: दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या के मामले में बेटे सुब्रत के जेल जाने के बाद 50 करोड़ रुपये के दवा कारोबार की कमान अब उनकी पत्नी पुनीता और बेटी शुभांगी ने संभाल ली है।  उधर, निर्दोष साबित होकर जेल से छूटी बहू शालू ने अपने छह साल के बेटे जय के कारोबारी व कानूनी हक के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही है।

विज्ञापन
Kanpur Vineet Minocha Murder Mother and sister take over business Shalu vows to fight for her sons rights
बिरहाना रोड स्थित विनीत मिनोचा की खुली दुकान और जेल से रिहा होने के बाद शालू - फोटो : amar ujala

कानपुर में दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या के आरोप में बेटे सुब्रत के जेल जाने के बाद अब 50 करोड़ के कारोबार की कमान उसकी मां और बहन ने संभाल ली है। दिसंबर में पूरे कारोबार का नया उत्तराधिकारी भी सामने आ जाएगा। विनीत की बहू शालू ने भी अपने छह साल के बेटे के हक के लिए आगे आने का फैसला किया है।


इससे साफ है कि मामला सिर्फ सुब्रत के जेल जाने से खत्म होने वाला नहीं है। पांच सितंबर को विनीत मिनोचा की उनके इंद्रानगर स्थित अपार्टमेंट में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में कल्याणपुर थाना पुलिस ने पहले विनीत की बहू शालू को जेल भेजा। बाद में जब शालू पुलिस को निर्दोष लगी और बेटे सुब्रत के खिलाफ साक्ष्य एकत्र हुए।
Kanpur Vineet Minocha Murder Mother and sister take over business Shalu vows to fight for her sons rights
दवा कारोबारी हत्याकांड - फोटो : amar ujala

मां-बहन ने संभाली कारोबार की कमान
तब पुलिस ने बेटे को जेल भेजकर बहू को रिहा कराया। अब सुब्रत जेल में और उसकी पत्नी शालू लखनऊ स्थित अपने मायके में है। शालू अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं है। उधर, कारोबार दवा का होने के कारण उसे जारी रखना जानकर विनीत की पत्नी पुनीता और शादीशुदा बेटी शुभांगी ने बिरहाना रोड स्थित दुकान का कामकाज संभालना शुरू कर दिया है।

Kanpur Vineet Minocha Murder Mother and sister take over business Shalu vows to fight for her sons rights
दवा कारोबारी हत्याकांड - फोटो : amar ujala

90 दिन बाद कंपनी के लाइसेंस का नवीनीकरण कराया जाएगा
सात सितंबर से लेकर अभी तक विनीत की हत्या के बाद सिर्फ दो दिन के लिए कारोबार बंद हुआ था। विनीत के बाद पहले सुब्रत ने कारोबार संभाला और अब उसके जेल जाने के बाद पुनीता व शुभांगी ने करोड़ों के कारोबार की बागडोर अपने हाथ में ले ली है।  बताया जाता है कि विनीत की मौत के 90 दिन बाद उनकी कंपनी के लाइसेंस का नवीनीकरण कराया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
Kanpur Vineet Minocha Murder Mother and sister take over business Shalu vows to fight for her sons rights
दवा कारोबारी हत्याकांड - फोटो : amar ujala

मार्केट में उधार पड़ा रुपया वापस कराने की अपील की
इससे साफ है कि दिसंबर में तय हो जाएगा कि मिनोचा परिवार का व्यापारिक उत्तराधिकारी कौन होगा। विनीत की मौत के बाद पत्नी पुनीता ने बाजार के कारोबारियों से संपर्क किया और मार्केट में उधार पड़ा करीब 80 लाख रुपया वापस कराने की अपील भी की। अभी सुब्रत बाजार से चेकें और कैश एकत्र कर ही रहा था कि तभी पुलिस ने घटना का वास्तविक खुलासा कर हत्या के आरोप में उसे जेल भेज दिया।

विज्ञापन
Kanpur Vineet Minocha Murder Mother and sister take over business Shalu vows to fight for her sons rights
दवा कारोबारी हत्याकांड - फोटो : amar ujala

40-50 फीसदी पैसा वापस भी करा दिया गया
इधर, बिरहाना रोड दवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र सैनी ने बताया कि मिनोचा की कंपनी फार्मा ट्रेडर्स का करीब 40-50 फीसदी पैसा वापस भी करा दिया गया है। आगे भी जो सहयोग व्यापार मंडल से मांगा जाएगा किया जाएगा। दूसरी ओर सुब्रत को जेल गए अभी पांच-छह दिन ही बीते हैं और उसे बाहर निकालने की तैयारी भी तेज हो गई है। सुब्रत की मां और बहन शहर के तीन चार अधिवक्ताओं के संपर्क में हैं। इसके अलावा जयपुर के रिश्तेदारों से भी मदद ली जा रही है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed