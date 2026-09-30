कानपुर: फैक्टरी में लूट के लिए हथौड़े से घायल गार्ड की मौत, तीन आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल

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मूलरूप से आजमगढ़ के बुढ़ावे हिसारमुद्दीन पुरवा निवासी अमरनाथ विश्वकर्मा बीते 30 वर्षों से राजीव वर्मा की सनराइज केमिकल फैक्टरी की देखभाल के साथ इसी में काम करते थे। परिवार में पत्नी कौशल्या, दो बेटे रोहित-रोहन और बेटी सीमा हैं जो गांव में रहते हैं। रोहित औरंगाबाद में कारपेंटर हैं। रोहन के मुताबिक मां कौशल्या बीते शनिवार को पिता के पास आई थीं। मंगलवार तड़के तीन बदमाश फैक्टरी में घुस गए और अमरनाथ के सिर पर हथौड़े से वार कर उनका मोबाइल और फैक्टरी में रखा मालिक राजीव वर्मा का लैपटॉप लूट ले गए थे।

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पनकी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित केमिकल फैक्टरी में सोमवार देर रात घुसे लुटेरों के हथौड़े के हमले से घायल गार्ड अमरनाथ (55) की मंगलवार देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। बुधवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। वहीं, सरिया से हुए हमले में घायल उनकी पत्नी कौशल्या का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मंगलवार को तीनों आरोपियों फैजल, दीपक गुप्ता और विशाल अवस्थी को जेल भेज दिया था। उनके खिलाफ दर्ज लूट, हत्या के प्रयास के मुकदमे को पुलिस हत्या की धारा में तरमीम करेगी।