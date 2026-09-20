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कानपुर: टोल टैक्स देने के बावजूद जीटी रोड हाईवे पर अंधेरे में सफर कर रहे वाहन चालक

Sun, 20 Sep 2026 09:37 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Sun, 20 Sep 2026 09:37 PM IST
Kanpur: Motorists travel in darkness on GT Road Highway despite paying toll tax
जीटी रोड हाईवे पर टोल टैक्स तो वसूला जा रहा है लेकिन सहूलियतें नहीं मिल पा रही है।रविवार शाम करीब सात नानकारी रेलवे क्रासिंग से लेकर नारामऊ तक पूरे हाईवे पर स्ट्रीट लाइट बंद मिली। स्ट्रीट लाइट बंद होने की वजह से वाहन चालकों को काफी असुविधा हुई।
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