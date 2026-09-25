{"_id":"6ab6570e8989df9207095a15","slug":"video-kanpur-monsoon-withdrawal-stalls-monsoon-system-reactivated-in-the-division-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मानसून की वापसी पर लगा ब्रेक, मंडल में फिर सक्रिय हुआ मानसूनी तंत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मौसम वैज्ञानिक डॉ. एसएन सुनील पांडेय के अनुसार, निम्न दबाव के क्षेत्र और चक्रवाती हवाओं के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में मानसून की वापसी पर ब्रेक लग गया है। कानपुर मंडल सहित आसपास के जनपदों में एक बार फिर मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। शुक्रवार को पूरे दिन सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए और घने काले बादलों के बीच शाम तक कुल 45.8 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है।

... और पढ़ें