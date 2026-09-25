कानपुर: ‘नाली सफाई से लेकर चूना छिड़काव तक’, 157 घंटे का अखंड महासफाई अभियान आज से, लोगों को किया जाएगा जागरूक

कानपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के उपलक्ष्य पर नगर निगम का 157 घंटे का अखंड महासफाई अभियान शुक्रवार से शुरू होगा। यह अभियान दोपहर चार बजे शुरू होगा और इसका समापन गांधी जयंती पर दो अक्तूबर को सुबह आठ बजे होगा।

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अभियान की शुरुआत कल्याणपुर क्रॉसिंग से और समापन मोतीझील स्थित नगर निगम मुख्यालय के प्रांगण में होगा। स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) के तहत इस अभियान में सभी छह जोन के अंतर्गत आने वाले मार्गों की साफ-सफाई, नाली सफाई, कूड़ा उठान व चूना छिड़काव किया जाएगा। लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक भी किया जाएगा।