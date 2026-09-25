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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur A 157 hour continuous mega cleaning drivecovering everything from drain cleaning to sprinkling of lime

कानपुर: ‘नाली सफाई से लेकर चूना छिड़काव तक’, 157 घंटे का अखंड महासफाई अभियान आज से, लोगों को किया जाएगा जागरूक

Fri, 25 Sep 2026 08:57 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 25 Sep 2026 08:57 AM IST
सार

Kanpur News: कानपुर नगर निगम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार से 157 घंटे का अखंड महासफाई अभियान शुरू करने जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत यह अभियान शुक्रवार दोपहर चार बजे शुरू होगा और गांधी जयंती पर दो अक्तूबर को समाप्त होगा।

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Kanpur A 157 hour continuous mega cleaning drivecovering everything from drain cleaning to sprinkling of lime
कानपुर नगर निगम - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के उपलक्ष्य पर नगर निगम का 157 घंटे का अखंड महासफाई अभियान शुक्रवार से शुरू होगा। यह अभियान दोपहर चार बजे शुरू होगा और इसका समापन गांधी जयंती पर दो अक्तूबर को सुबह आठ बजे होगा।

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अभियान की शुरुआत कल्याणपुर क्रॉसिंग से और समापन मोतीझील स्थित नगर निगम मुख्यालय के प्रांगण में होगा। स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) के तहत इस अभियान में सभी छह जोन के अंतर्गत आने वाले मार्गों की साफ-सफाई, नाली सफाई, कूड़ा उठान व चूना छिड़काव किया जाएगा। लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक भी किया जाएगा।

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