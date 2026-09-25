कानपुर: राज्यपाल के दौरे को लेकर बनी सड़क 15 दिन में उखड़ी, 60 मीटर में बने 30-40 गड्ढे, जलभराव से बढ़ीं मुश्किल

कानपुर में राज्यपाल के आगमन से पहले बारिश के बीच रातों-रात चमकाई गई सड़क 15 दिन में ही उखड़ने लगी। सीमेंट की ऊपरी परत जगह-जगह से हट गई और गिट्टियां बाहर आ गईं। सामने वाली पट्टी के करीब 60 मीटर हिस्से में गड्ढे भरने के लिए कराया गया कच्चा पैचवर्क भी बारिश में बह गया। अब यहां 30 से 40 छोटे-बड़े गड्ढे हैं। इनमें कई एक से डेढ़ फीट तक गहरे हैं।

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जलभराव के कारण वाहन सवारों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के कानपुर आगमन को लेकर करीब 15 दिन पहले तैयारियां शुरू हुई थीं। मॉल रोड पर पनचक्की चौराहे से नरोना की ओर जाने वाली सड़क दोनों तरफ जर्जर थी। एक रेस्टोरेंट के बाहर पीडब्ल्यूडी ने करीब 60 मीटर लंबी और आठ मीटर चौड़ी सड़क की एक पट्टी को सीमेंटेड करने का काम शुरू किया।