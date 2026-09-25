कानपुर: राज्यपाल के दौरे को लेकर बनी सड़क 15 दिन में उखड़ी, 60 मीटर में बने 30-40 गड्ढे, जलभराव से बढ़ीं मुश्किल

कानपुर: राज्यपाल के दौरे को लेकर बनी सड़क 15 दिन में उखड़ी, 60 मीटर में बने 30-40 गड्ढे, जलभराव से बढ़ीं मुश्किल
Kanpur News: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आगमन को लेकर मॉल रोड पर जल्दबाजी में रातों-रात बनाई गई सीमेंटेड सड़क महज 15 दिनों में ही उखड़ने लगी है। सड़क की ऊपरी परत उखड़ गई है और बारिश में कच्चा पैचवर्क बहने से सड़क पर 30 से 40 खतरनाक गड्ढे उभर आए हैं।
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कानपुर में राज्यपाल के आगमन से पहले बारिश के बीच रातों-रात चमकाई गई सड़क 15 दिन में ही उखड़ने लगी। सीमेंट की ऊपरी परत जगह-जगह से हट गई और गिट्टियां बाहर आ गईं। सामने वाली पट्टी के करीब 60 मीटर हिस्से में गड्ढे भरने के लिए कराया गया कच्चा पैचवर्क भी बारिश में बह गया। अब यहां 30 से 40 छोटे-बड़े गड्ढे हैं। इनमें कई एक से डेढ़ फीट तक गहरे हैं।
जलभराव के कारण वाहन सवारों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के कानपुर आगमन को लेकर करीब 15 दिन पहले तैयारियां शुरू हुई थीं। मॉल रोड पर पनचक्की चौराहे से नरोना की ओर जाने वाली सड़क दोनों तरफ जर्जर थी। एक रेस्टोरेंट के बाहर पीडब्ल्यूडी ने करीब 60 मीटर लंबी और आठ मीटर चौड़ी सड़क की एक पट्टी को सीमेंटेड करने का काम शुरू किया।
सड़क की ऊपरी परत कई जगह से उखड़ी
बारिश के बीच रात में ढलाई हुई और सुबह पांच बजे तक सड़क तैयार कर दी गई। नालियां भी पाट दी गईं। इसके बाद शाम तक यातायात खोल दिया गया। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक सीमेंटेड सड़क बनने के बाद 72 घंटे तक मार्ग बंद रहना चाहिए था, लेकिन इसे उसी दिन खोल दिया गया। समय से पहले यातायात शुरू होने के बाद सड़क की ऊपरी परत कई जगह से उखड़ गई। गिट्टियां बाहर आने से वाहन सवारों को परेशानी हो रही है।
60 मीटर हिस्से में 30 से 40 छोटे-बड़े गड्ढे
सामने वाली पट्टी की हालत और खराब है। करीब 60 मीटर हिस्से में 30 से 40 छोटे-बड़े गड्ढे हैं। जल निकासी की व्यवस्था न होने से बारिश का पानी इनमें भर जाता है। राज्यपाल के दौरे से पहले गड्ढों को कच्चे पैचवर्क से भर दिया गया था, लेकिन बारिश में डस्ट बह गई। इसके बाद सड़क पर गिट्टियां और गड्ढे फिर दिखाई देने लगे। जलभराव के कारण बाइक सवार और ई-रिक्शा चालक आए दिन गिर रहे हैं। पैदल राहगीरों को भी इस हिस्से से निकलने में परेशानी हो रही है।
- मॉल रोड पर मल्टीलेवल कार पार्किंग के पास रोज आना होता है। पानी भरे गड्ढों की वजह से दूसरी पट्टी से होकर आना पड़ता है। आए दिन इस मार्ग पर बाइक सवार और ई-रिक्शा चालक गिरते हैं। -मोहित, कैंट
- बाइक से इस मार्ग से निकलने पर गड्ढों और पानी की वजह से दिक्कत होती है। दूसरी तरफ की सड़क भी ऐसी नहीं लगती कि हाल ही में बनाई गई हो। यहां जलभराव हो रहा है। -तन्मय राठौर, हरबंश मोहाल
आवश्यकता की वजह से आनन-फानन में रातों-रात सड़क बनवाई गई थी। सीमेंटेड सड़क बनने के बाद 72 घंटे तक मार्ग बंद रहना चाहिए, लेकिन इसे उसी दिन खोल दिया गया। कहीं-कहीं सीमेंट की ऊपरी परत हट गई है, जिसे दोबारा बनाया जाएगा। सामने वाली पट्टी अभी नहीं बनाई गई है। उसके लिए बजट स्वीकृति का इंतजार है। फिलहाल, कच्चा पैचवर्क कराया जाएगा। -अनूप मिश्रा, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी
इन मार्गों का भी हाल बेहाल
जुहारी देवी स्कूल के सामने की सड़क भी बदहाल है। यहां पाइपलाइन लीकेज के कारण लगातार जलभराव रहता है। इससे राहगीरों और वाहन सवारों को परेशानी होती है। मॉल रोड से झाड़ी बाबा पड़ाव, साहनी मार्केट होकर गोलाघाट कैंट की ओर उतरने वाले आरओबी पर भी जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। लगातार वाहनों की आवाजाही के बीच इनसे राह मुश्किल बनी हुई है। टाटमिल चौराहा के पास कृष्णा हॉस्पिटल के सामने वाली सड़क पर भी गड्ढे हैं। इसके बावजूद नगर निगम और पीडब्ल्यूडी अपने हिस्से के मार्गों की मरम्मत में तेजी नहीं दिखा रहे हैं। इसका खामियाजा वाहन सवारों और पैदल राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है।