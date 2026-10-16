{"_id":"6ad240b21d8cdd964c0bddac","slug":"video-kanpur-mata-ka-khazana-distributed-at-jangli-devi-temple-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: जंगली देवी मंदिर में वितरित किया गया माता का खजाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शारदीय नवरात्र के अवसर पर शुक्रवार को किदवईनगर स्थित सिद्धपीठ जंगली देवी मंदिर में मां के खजाने का वितरण किया गया। शाम चार से सात बजे तक चले आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं ने खजाना प्राप्त कर सुख-समृद्धि की कामना की। खजाना पाने के लिए यहां श्रद्धालुओं ने दोपहर दो बजे से ही कतार लगनी शुरू कर दी थी। भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग की गई थी। कार्यक्रम में विधायक महेश त्रिवेदी, मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री विजय पांडेय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक बाजपेयी, ज्ञान प्रकाश पांडेय, मनोज कपूर, कैलाश पाल, प्रबंधक रमेश कुमार तिवारी, सुनीत त्रिपाठी, नीलम शुक्ला और पुजारी राहुल मिश्रा सहित कई लोग मौजूद रहे।

... और पढ़ें