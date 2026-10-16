उन्नाव: स्कूल बस में हाईवे पर लगी आग, छात्रों में चीख-पुकार, दमकल ने पाया काबू; सभी बच्चे सुरक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव Published by: Shikha Pandey Updated Fri, 16 Oct 2026 09:27 PM IST
सार
कानपुर के स्कूली बच्चों को टूर कराकर लौट रही स्कूल बस में हाईवे पर आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने बुझाई। सभी बच्चे सुरक्षित हैं।
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विस्तार
लखनऊ-कानपुर हाईवे पर शुक्रवार शाम चलती बस में आग लग गई। यह बस कानपुर कल्यानपुर के गुरु नानक मॉडर्न स्कूल के 60 छात्रों और शिक्षकों को आनंदी वाटर पार्क से भ्रमण कराकर लौट रही थी। आग से छात्रों और शिक्षकों में चीख पुकार मच गई। चालक ने बस को सड़क किनारे रोका और सभी को सुरक्षित उतारा।
कानपुर कल्यानपुर के गुरु नानक मॉर्डन स्कूल के 60 छात्र शुक्रवार सुबह स्कूल की तरफ से सोहरामऊ स्थित आनंदी वाटर पार्क टूर गए थे। शाम टूर कराने के बाद छात्रों को लेकर कानपुर जा रही बस करीब सात बजे लखनऊ-कानपुर हाईवे पर गदनखेड़ा चौराहे के पास पहुंची तो आगे के पहिये के पास से अचानक धुआं निकलने लगा। चालक जब तक कुछ समझ पाता आग की लपटें उठने लगीं। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए गाड़ी किनारे रोकी और आनन-फानन उन्हें उतारना शुरू किया। अन्य लोगों ने बच्चों को बस से सुरक्षित निकालने में मदद की।
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कानपुर कल्यानपुर के गुरु नानक मॉर्डन स्कूल के 60 छात्र शुक्रवार सुबह स्कूल की तरफ से सोहरामऊ स्थित आनंदी वाटर पार्क टूर गए थे। शाम टूर कराने के बाद छात्रों को लेकर कानपुर जा रही बस करीब सात बजे लखनऊ-कानपुर हाईवे पर गदनखेड़ा चौराहे के पास पहुंची तो आगे के पहिये के पास से अचानक धुआं निकलने लगा। चालक जब तक कुछ समझ पाता आग की लपटें उठने लगीं। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए गाड़ी किनारे रोकी और आनन-फानन उन्हें उतारना शुरू किया। अन्य लोगों ने बच्चों को बस से सुरक्षित निकालने में मदद की।
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सूचना मिलने पर ललऊखेड़ा चौकी इंचार्ज अनिल साहू पहुंचे और फायर ब्रिगेड बुलवाई। सीएफओ अनूप सिंह और कोतवाल भी पहुंच गए और बच्चों के सुरक्षित होने पर राहत की सांस ली। सभी छात्रों को सुरक्षित स्थान पर बैठाया और बाद में दूसरी निजी बस से सभी छात्रों और शिक्षकों को गंतव्य के लिए रवाना किया। दमकल को आग बुझाने में करीब आधा घंटा लगा। इस दौरान हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। रात करीब 8:15 बजे यातायात सामान्य हो पाया।
कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि आग लगने के कारण का सही पता नहीं चल पाया है। चालक ने आगे बायीं ओर पहिये के पास से धुआं उठने के बाद आग लगने की बात बताई है। बच्चे सुरक्षित हैं। उनको घर भेजा गया है। यातायात सामान्य है।
कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि आग लगने के कारण का सही पता नहीं चल पाया है। चालक ने आगे बायीं ओर पहिये के पास से धुआं उठने के बाद आग लगने की बात बताई है। बच्चे सुरक्षित हैं। उनको घर भेजा गया है। यातायात सामान्य है।
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ओवर स्पीड और नो पार्किंग के हैं 24 चालान
हाईवे पर आग से धूं-धूंकर जली निजी बस के 24 चालान हैं। इसमें सबसे अधिक नो पार्किंग के शामिल हैं। इसके साथ ही गलत दिशा में जाना, सेफ्टी बेल्ट न लगाना और ओवर स्पीड के भी चालान शामिल हैं। बस हर्षदीप मल्होत्रा पांडु नगर कानपुर के नाम दर्ज है। 16 फरवरी 2027 तक है फिटनेस है।
हाईवे पर आग से धूं-धूंकर जली निजी बस के 24 चालान हैं। इसमें सबसे अधिक नो पार्किंग के शामिल हैं। इसके साथ ही गलत दिशा में जाना, सेफ्टी बेल्ट न लगाना और ओवर स्पीड के भी चालान शामिल हैं। बस हर्षदीप मल्होत्रा पांडु नगर कानपुर के नाम दर्ज है। 16 फरवरी 2027 तक है फिटनेस है।