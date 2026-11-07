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कानपुर में बजरिया की ऑटो पार्ट्स दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 07 Nov 2026 11:04 AM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 11:04 AM IST







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कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र में देर रात एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया, हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ... और पढ़ें

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