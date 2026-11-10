कानपुर: साइबर ठगों का आसान शिकार बन रहे बुजुर्ग, 90 करोड़ की ठगी में 30 से 35 % से अधिक हिस्सा, पढ़ें रिपोर्ट

कानपुर में 60 की उम्र तक पहुंचने में कभी किसी लालच में भले ही न फंसे हों लेकिन उम्र का यह पड़ाव पार करने के बाद बुजुर्ग साइबर ठगी का सबसे अधिक शिकार बन रहे हैं। कभी निवेश के नाम पर रकम दूनी करने का लालच तो कभी किसी अपराध में फंसाने का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठग सीनियर सिटीजन को चूना लगा रहे हैं।

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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इस साल के आठ महीनों में 90 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर ठगी हुई है। इसमें 30 से 35 फीसदी रकम सीनियर सिटीजन से ही ठगी गई है। इससे भी बड़ी हैरत की बात यह है कि परिवार में सबसे बड़े व समझदार माने जाने वाले बुजुर्ग जब खुद ही ठगी का शिकार होते हैं तो उसी परिवार में अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए चुप्पी साधे रहते हैं। जब तक पुलिस के सामने आते हैं, तब तक काफी देर हो चुकी होती है।