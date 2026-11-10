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कानपुर के श्याम नगर में बंद मकान में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से टला बड़ा हादसा

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 10 Nov 2026 12:03 PM IST Updated Tue, 10 Nov 2026 12:03 PM IST







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कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत श्याम नगर में बंद पड़े मकान में अचानक भीषण आग लग गई। जाजमऊ फायर स्टेशन की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ... और पढ़ें

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