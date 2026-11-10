कानपुर: बैंकों पर बढ़ा भरोसा, FD-PPF बने निवेशकों की पसंद, बचत बढ़ा रहे लोग, 15000 करोड़ का उछाल, पढ़ें रिपोर्ट

शेयर बाजार में अस्थिरता, सराफा बाजार में उथल-पुथल के बीच अपनी कमाई यानी कि बचत का पैसा लोग बैंकों और डाकघर में लगा रहे हैं। वह एफडी और पीपीएफ जैसी योजनाओं को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। यही वजह है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में शहर के बैंकों में जमा धनराशि 15 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर एक लाख 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गई। वहीं, यह धनराशि 2024-25 में एक लाख आठ हजार करोड़ रुपये थी।

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इसी तरह प्रधान डाकघर में भी बचत खातों की संख्या बढ़ रही है। लीड बैंक मैनेजर आदित्य दीपेंद्र चंद्र के अनुसार, बैंकों में जमा धनराशि में लगातार वृद्धि हो रही है। 2023-24 में बैंक जमा एक लाख पांच हजार करोड़ रुपये था। जो 2024-25 में बढ़कर एक लाख आठ हजार करोड़ रुपये हो गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 30 सितंबर तक एक लाख 23 हजार करोड़ रुपये बैकों में जमा हो चुके हैं। लोन वितरण में भी लगातार इजाफा हुआ है।