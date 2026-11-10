Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Over 100 burn cases reported in two days burn units at Hallet and Ursula hospitals are full

कानपुर: दो दिन में झुलसने के 100 से अधिक मामले, हैलट और उर्सला की बर्न यूनिट फुल, डॉक्टरों ने दी ये सलाह

Tue, 10 Nov 2026 10:09 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 10 Nov 2026 10:09 AM IST
सार

Kanpur News: कानपुर में पिछले दो दिनों के दौरान आग से झुलसने के सौ से अधिक मामले सामने आने से हैलट और उर्सला अस्पताल की बर्न यूनिट फुल हो गई हैं। गंभीर रूप से झुलसे करीब 40 प्रतिशत मरीजों को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है।

विज्ञापन
Kanpur Over 100 burn cases reported in two days burn units at Hallet and Ursula hospitals are full
हैलट स्थित बर्न वार्ड - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में पिछले दो दिनों के दौरान आग से झुलसने (बर्न) के मामलों में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है। शहर के प्रमुख अस्पतालों में दो दिन के भीतर 100 से अधिक गंभीर और हल्के मामले पहुंच चुके हैं, जिसके चलते उर्सला और हैलट अस्पताल की बर्न यूनिट पूरी तरह फुल हो चुकी है।

विज्ञापन

गंभीर रूप से झुलसे करीब 40 प्रतिशत मरीजों की स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के उच्च स्वास्थ्य संस्थानों के लिए रेफर करना पड़ा है। हैलट, उर्सला के अलावा कांशीराम अस्पताल, केपीएम और अन्य स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों पर भी लगातार झुलसे हुए मरीज पहुंच रहे हैं। तीसरे दिन भी मरीजों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। डॉक्टरों ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed