कानपुर: दो दिन में झुलसने के 100 से अधिक मामले, हैलट और उर्सला की बर्न यूनिट फुल, डॉक्टरों ने दी ये सलाह

कानपुर में पिछले दो दिनों के दौरान आग से झुलसने (बर्न) के मामलों में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है। शहर के प्रमुख अस्पतालों में दो दिन के भीतर 100 से अधिक गंभीर और हल्के मामले पहुंच चुके हैं, जिसके चलते उर्सला और हैलट अस्पताल की बर्न यूनिट पूरी तरह फुल हो चुकी है।

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गंभीर रूप से झुलसे करीब 40 प्रतिशत मरीजों की स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के उच्च स्वास्थ्य संस्थानों के लिए रेफर करना पड़ा है। हैलट, उर्सला के अलावा कांशीराम अस्पताल, केपीएम और अन्य स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों पर भी लगातार झुलसे हुए मरीज पहुंच रहे हैं। तीसरे दिन भी मरीजों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। डॉक्टरों ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है।